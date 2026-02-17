Елена Дятлова призвала сжечь не Лабубу, а зиму для приближения весны

Для скорейшего наступления тепла в Калининградской области необходимо скорее сжечь зиму, а не Лабубу, как в Липецкой области. Таким мнением поделилась во вторник, 17 февраля глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Зиму! Собственно, есть народные гуляния, которые завершаются сжиганием кого? Зимы, да. Я очень, как и все калининградцы, хочу, чтобы зима была закончена. В эти выходные был такой церковный праздник, он назывался сретенье — это когда зима встречается с летом. Кто победил? Был мороз, но было солнце, да? Вот. Если мы сможем помочь лету быстрее прийти, то сжигать точно нужно зиму. Мы все хотим оттепель, весну», — заключила глава.

При этом Елена Дятлова отметила, что быстрое потепление может принести Калининграду новые проблемы.

«Этот момент у нас самый опасный для дорог. Когда ещё грунт промёрз, идёт переувлажнение грунта в верхних слоях основания», — напомнила она и предупредила, что город могут ожидать не только подтопления, но и дорожные разрушения.