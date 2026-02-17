СМИ: в России подорожали услуги крематориев из-за ЖКХ

С начала года стоимость кремации в среднем по стране выросла примерно на 20 тыс. рублей на фоне роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Представители отрасли связывают это с повышением тарифов на электроэнергию для юридических лиц на 8-12%, подорожанием газа на 7-10%, нехваткой запчастей для импортных печей и ростом расходов на обязательные газоочистные системы.

Как сообщает источник, в Москве и Подмосковье кремация подорожала на 20-45 тыс. руб. В Новосибирске цены выросли в среднем на 17 тыс. руб., в Мурманске — на 15 тыс., в Екатеринбурге — на 1-5 тыс. руб. По словам руководителя похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, несмотря на рост цен кремация остается самым востребованным способом погребения — ее выбирают около 60% обратившихся.

В Калининградском крематории «Новому Калининграду» сообщили, что на сегодняшний день стоимость кремации составляет 16 900 руб. Подробно прокомментировать изменение цен в учреждении не смогли. В декабре 2023 года, по данным редакции, эта услуга стоила 14 900 руб.