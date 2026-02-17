Авиапассажиры пытались вывезти из Калининградской области 1200 киндер-сюрпризов

В январе авиапассажиры пытались вывезти из Калининградской области 1200 шоколадных яиц с игрушкой «Kinder Сюрприз». Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

За месяц сотрудники таможенного поста «Аэропорт Калининград» выявили 56 случаев неотнесения товаров к товарам для личного пользования, в отношении которых не совершались таможенные операции по подтверждению статуса товаров ЕАЭС. При проведении таможенного контроля багажа, перемещаемого убывающими пассажирами авиарейсов, таможенники при помощи рентгенотехники обнаружили 1200 киндер-сюрпризов, 348 единиц новой бижутерии с бирками, свыше 5 кг янтаря сырца и 109 единиц изделий из янтаря в ассортименте, а также 30 упаковок филлеров для инъекций.

«Напоминаем, что в соответствии с ФЗ от 10.01.2006 № 16-ФЗ на территории Калининградской области функционирует Особая экономическая зона. Согласно статье 455 ТК ЕАЭС вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107», — пояснили в пресс-службе.