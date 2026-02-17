Власти увеличили финансирование реконструкции театра Королевы Луизы в Советске, следует из распоряжения правительства Калининградской области от 11 февраля 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в распоряжение от 31 января 2024 года о предоставлении субсидии Советскому городскому округу на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности.

Согласно обновленным данным, предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции выросла с 499,2 млн до 599,1 млн руб. Общий объем финансирования из областного бюджета увеличен с 439,3 млн до 585,4 млн руб. Предельный уровень софинансирования со стороны региона повышен с 88% до 97,7%. Также срок реализации проекта продлен: вместо 2024-2025 годов теперь указан период 2024-2026 годов.

Речь идет о приспособлении объекта культурного наследия на улице Победы, 6, в Советске под музейно-выставочный центр. Площадь здания составляет 3,4 тыс. кв. м, форма капитальных вложений — реконструкция. Главным распорядителем средств областного бюджета определено региональное министерство по культуре и туризму.

Ранее глава администрации Советского округа Аркадий Данилов сообщил «Новому Калининграду», что открытие обновленного здания планируется в октябре-ноябре 2026 года. Отметим, что изначально подрядчик (в августе 2024 года конкурс выиграла калининградская компания «Монтажстрой») должен был выполнить все работы в срок до 20 декабря 2025 года.

Компании предстояло за 396,9 млн рублей обустроить перекрытия подвалов и этажей, смонтировать системы водоснабжения и канализации, провести реставрационные и фасадные работы, сделать освещение, а также благоустроить и озеленить территорию. Заказчиком восстановления здания выступил Музей истории города Советска.

На текущий момент, согласно последним изменениям в реестре контрактов, стоимость работ выросла уже до 436, 6 млн рублей.

В 2010 году в Советске из-за нарушений требований пожарной безопасности деятельность колледжа культуры и искусства, находившегося в стенах бывшего театра, была приостановлена. В 2019 году в здании произошёл пожар. В 2020 году часть стены обрушилась на расположенный по соседству жилой дом.

В 2021 году власти Советска выделили на проект реконструкции 14,1 млн рублей. Подрядчик должен был предусмотреть в здании залы для экспозиций, конференц-зал на 300 мест, кафе на 100 мест, фондохранилище, административные помещения и санузлы. В ноябре 2023 года проект по реконструкции здания прошёл государственную экспертизу.

В феврале 2024 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, подписал распоряжение о выделении Советскому городскому округу субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности в размере 439 млн рублей. О планах объявить торги на реконструкцию здания театра Королевы Луизы и его дальнейшее приспособление под музейно-выставочный центр стало известно в апреле.