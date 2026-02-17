Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым закрепляется обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «О связи». Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ. Законопроектом также предлагается обязать операторов отключать связь по требованию ФСБ в ряде случаев, конкретный перечень которых должно определить правительство.

Если закон подпишет президент РФ, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.