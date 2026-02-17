В ДТП на ул. Московской в Зеленоградске пострадала пассажир велосипеда (фото) (видео)

В Зеленоградске произошло ДТП, в котором пострадала пассажир велосипеда. Речь идёт о девушке 2006 года рождения, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник, 16 февраля, в 11 часов в районе дома № 5 на ул. Московской. Пассажира перевозил велосипедист 1995 года рождения. При выезде с прилегающей территории он не убедился в безопасности манёвра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки «Хендай» под управлением водителя 1961 года рождения.

В результате ДТП пассажир велосипеда получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обращаем ваше внимание, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП», — говорится в сообщении.

Как рассказали «Новому Калининграду» в отделении пропаганды ГАИ, правилами дорожного движения не установлены ограничения на использование велосипедов в зимнее время. Однако в гололёд всё же рекомендуется воздерживаться от поездок.

Кроме того, согласно пункту 24.8 ПДД, велосипедистам запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. На дополнительном сиденье перевозят детей в возрасте до семи лет.