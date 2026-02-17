Достроить транспортную развязку в районе пр-та Победы планируют до конца года

Власти Калининградской области рассчитывают достроить транспортную развязку в районе проспекта Победы до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.

«До конца года завершим строительство транспортной развязки в районе проспекта Победы. Техническая готовность уже приблизилась к 73%. А к концу 2027 года планируем построить третий подэтап Северного обхода. Участок трассы соединит две транспортные развязки — на Советском проспекте и проспекте Победы», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, на данный момент все работы проводятся по плану. «Дорога важная. Во-первых, она будет выводить транспортные потоки на объездную дорогу, вместо того чтобы ехать через центр города по пробкам. Во-вторых, с одного конца города до другого можно будет добраться значительно быстрее, так как трасса шестиполосная», — добавил глава региона.

В июле 2025 года готовность транспортной развязки в районе проспекта Победы составляла 50%.

Фото: канал Алексея Беспрозванных в МАХ