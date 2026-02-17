23-летнего жителя Ленобласти ждет суд за госизмену и передачу данных террористам

В Калининградской области направлено в суд уголовное дело о государственной измене и участии в террористической организации 23-летнего жителя Ленинградской области. Дело возбуждено и расследовано СО УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В 2024 году обвиняемый вступил в контакт с представителем террористической организации и передал ему информацию о порядке функционирования пограничных и таможенных подразделений на территории Калининградской области, а также сведения о расположении объектов войсковой части. Уголовное дело направлено в Балтийский флотский военный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.