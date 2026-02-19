Житель Немана получил реальный срок и лишился авто за повторное пьяное вождение

В Немане автомобилист, повторно севший за руль в состоянии опьянения, осужден к реальному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее судимый житель Немана осужден по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее привлеченный к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения мужчина в ноябре 2025 года вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

С учетом позиции государственного обвинителя автомобиль «Ауди», принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.