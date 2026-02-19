Экспертиза одобрила проект отеля на месте бывшего «Прибоя» в Зеленоградске

Проект здания гостиницы на ул. Тургенева в Зеленоградске (кадастровый номер 39:05:010301:148) получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре заключений.

Процедура завершилась 19 февраля. Документацию для экспертизы подготовило калининградское ООО «Ундина Проект». В качестве экспертной организации выступило ООО «Коин-С». Указанный застройщик — ООО «Прибой».

Речь идет об участке на первой линии у побережья, где ранее располагался ресторан «Прибой». В июле 2025 года на заседании градостроительного совета Калининградской области рассматривались концепции застройки этой территории вместе с прилегающим санаторием «Чайка». Тогда архитектурные бюро представили несколько вариантов формирования гостиничного квартала с отелями различной этажности.

Урбанизм и гигантомания: как хотят застроить центр Зеленоградска

Напомним, что популярный некогда ресторан «Прибой» был построен в 1975 году, а снесен в 2013-м. Собственником этой территории, а также ООО «Санаторий Чайка» был бизнесмен и бывший депутат Госдумы Асанбуба Нюдюрбегов. Больше десяти лет назад его компания озвучила планы построить в Зеленоградске гостиничный комплекс, состоящий из двух 25-этажных гостиниц на 400 номеров и дома на 175 квартир. Эта идея прозвучала на выездном заседании регионального правительства в Зеленоградске. Встречена она была, надо сказать, весьма прохладно. Главный на тот момент архитектор области Александр Башин выразил сомнения в том, что такой комплекс хорошо впишется в прибрежную застройку. «От таких крупных зданий падает большая тень. Она падает на пляж, на променад, на все пространство. Где мы загорать-то будем?» — спросил Башин. Инвестор тогда заверял, что пляжа под пирсом нет, равно как и отдыхающих.

Территория, на которой планируется построить туристический комплекс, разделена на два участка с кадастровыми номерами 39:05:010301:1 и 39:05:010301:148 (согласно кадастровой карте, этот участок относится к ул. Тургенева — прим. «Нового Калининграда»). Согласно данным ФГИС ЕГРН, собственник первого участка — ООО «Санаторий Чайка», второй находится в муниципальной собственности, но с 11 ноября 2024 года в аренде у ООО «Прибой». Директор и учредитель двух этих организаций один — Елена Антимонова (ранее «Чайкой» владел экс-депутат Госдумы Нюдюрбегов). Как ранее утверждал портал Rugrad, Антимонова является бизнес-партнером депутата из Зеленоградска, крупного застройщика Леонида Кухарева.

Примечательно, что в сентябре 2023 года участок площадью 2,265 кв. м на улице Крымской с кадастровым номером 39:05:010301:1 был получен Еленой Антимоновой в результате судебной тяжбы с муниципалитетом без торгов за 2,5 процента от кадастровой стоимости в 105 млн руб. Что касается территории «Прибоя», ее также несколько лет назад хотели отсудить, но суд встал на сторону муниципалитета