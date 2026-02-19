Железнодорожники обеспокоены ростом случаев выхода калининградцев на пути

Железнодорожники обеспокоены ростом случаев выхода калининградцев на пути

Калининградские железнодорожники сообщили об участившихся случаях выхода граждан на пути вне оборудованных пешеходных переходов. С начала года машинисты вынуждены были семь раз применить режим экстренного торможения, чтобы не допустить наезд на людей. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Так, 18 февраля на станции «Черняховск» локомотивная бригада остановила грузовой поезд, чтобы предотвратить наезд на группу подростков. Еще один случай произошел 15 февраля на участке между станциями «Кутузово-Новое» и «Рябиновка», где режим экстренного торможения применил машинист электропоезда «Ласточка» сообщением «Калининград-Зеленоградск». В зоне движения поезда также находились несовершеннолетние.

В 2025 году локомотивным бригадам приходилось более 70 раз применять режим экстренного торможения, что на 38% больше, чем годом ранее.

«Сотрудники Калининградской магистрали настоятельно призывают жителей региона соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и переходить пути только в установленных местах. Также обращают внимание родителей на необходимость контроля, где проводят досуг их дети и маршрутами их передвижений», — добавили в КЖД.


