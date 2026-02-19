В аэропорту Храброво сообщили об изменениях в расписании 19 февраля

В пресс-службе аэропорта Храброво сообщили об изменениях в расписании рейсов на 19 февраля.

«В связи с вводом временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий, авиакомпании корректируют расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов на 19 февраля», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Актуальная информация доступна на онлайн-табло, а также по телефону колл-центра +7 (4012) 550-550. Кроме того, уточнить данные можно у авиакомпаний — через официальные сайты и личные кабинеты бронирования.

Пресс-служба напомнила, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.