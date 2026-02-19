Мужчинам предлагают принять участие в мероприятии по сохранению здоровья

Мужчины могут принять участие в бесплатном профилактическом мероприятии по сохранению и укреплению мужского здоровья. Его можно посетить 19 февраля до 20:00 в государственных медицинских организациях Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В рамках Дня мужского здоровья мужчины смогут бесплатно сходить на УЗИ, консультацию врача-уролога, профилактический осмотр, оценку факторов риска, анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА), а также на консультации по вопросам сохранения мужского здоровья и профилактики заболеваний.

«Мужское здоровье является важной составляющей демографического потенциала страны», — добавляет пресс-служба.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



