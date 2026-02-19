В Калининградской области зафиксировали самый высокий снежный покров за 15 лет

В Калининградской области зафиксировали самый высокий снежный покров за 15 лет

На метеостанциях Калининградской области зафиксировали самый высокий снежный покров за последние 15 лет. Утром 19 февраля высота покрова на метеостанциях северной части региона превысила 40 см. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В Советске отметили 46 см снега, что является рекордом для XXI века, а в Пионерском — 42 см — это самое большое значение с января 2011 года. Сотрудники национального парка «Куршская коса» также зафиксировали рекордный для XXI века покров в 41 см.

На метеостанции Калининграда (Низовье) утром отметили 28 см. Она расположена в ~15 км от города, поэтому по фактическим измерениям в северной части областного центра покров сейчас также достигает 40 см.

Абсолютный рекорд этого века для Калининграда и всей области был зафиксирован в январе 2011 года и составил 54 см. «С учётом продолжающихся снежных зарядов с „пушистой“ структурой снега, не исключено что завтрашним утром станции севера области впервые с начала XXI века отметят полметра снега или вовсе обновят рекорд для всего региона. С учетом оседания снега, пик высоты покрова ожидается с завтрашнего утра до вечера субботы. В субботу ожидается снегопад, связанный с теплым атмосферным фронтом. Уже в воскресенье наиболее вероятна оттепель, так что далее снег начнет активно таять и „садиться“ — воды и слякоти на улицах будет очень много», — добавили синоптики. 

