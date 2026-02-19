MAX планируют использовать для подтверждения права на льготный проезд

Национальный мессенджер MAX намерены начать использовать для подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте Калининградской области. Соответствующий приказ министерства развития инфраструктуры региона за подписью главы ведомства Александра Рольбинова размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.

«ГКУ КО „Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области“ в срок до 1 марта 2026 года обеспечить возможность использования многофункционального сервиса обмена информацией на базе цифрового ID национального мессенджера для подтверждения права льготного проезда на общественном автомобильном транспорте Калининградской области при предоставлении государственной услуги „Предоставление отдельным категориям граждан льготы на проезд от действующего тарифа при оплате проезда транспортной картой или выдаваемой кредитной организацией, действующей на основании лицензии Банка России, электронной (банковской) картой при осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом“», — следует из приказа.

Изменения вводятся в целях «повышения доступности и цифровизации процедур предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на общественном автомобильном транспорте». Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.