«Локомотив» одержал две победы в финале Кубка России

Калининградский «Локомотив» одержал две победы в финальном этапе Кубка России по волейболу на снегу. Матчи состоялись в пятницу, 20 февраля. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первый матч калининградки провели с командой «Турция». Общий счёт по партиям 2:0. Вторым соперником «железнодорожниц» стал московский «Проснег». Общий счёт снова 2:0.

Напомним, что финал Кубка России по волейболу на снегу проходит с 20 по 22 февраля в Барнауле, в парке культуры и отдыха «Изумрудный».