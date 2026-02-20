30-летнего жителя Балтийска отправили в колонию за попытку сбыта гранаты и патронов

Все новости по теме: Криминал
30-летнего жителя Балтийска отправили в колонию за попытку сбыта гранаты и патронов

К лишению свободы осужден 30-летний житель Балтийска за хранение и попытку сбыта боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в октябре 2021 года в подвале одного из домов города Приморска М. нашел пригодные для выстрела патроны — 14 штук калибра 5.45 мм и 59 калибра 7,62 мм, а также ручную осколочную наступательную гранату дистанционного действия. Боеприпасы мужчина хранил в этом же подвале, а спустя два месяца попытался сбыть за вознаграждение, но был задержан сотрудниками ФСБ.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по эпизодам незаконного приобретения и хранения боеприпасов и взрывного устройства, о месте, времени и обстоятельствах которых М. подробно рассказал при допросах и проверке его показаний на месте; наличие двух малолетних детей, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, состояние здоровья матери и иных родственников, имеющих тяжёлые заболевания и осуществление ухода за ними.

Приговором Балтийского городского суда на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 000 рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter