30-летнего жителя Балтийска отправили в колонию за попытку сбыта гранаты и патронов

К лишению свободы осужден 30-летний житель Балтийска за хранение и попытку сбыта боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в октябре 2021 года в подвале одного из домов города Приморска М. нашел пригодные для выстрела патроны — 14 штук калибра 5.45 мм и 59 калибра 7,62 мм, а также ручную осколочную наступательную гранату дистанционного действия. Боеприпасы мужчина хранил в этом же подвале, а спустя два месяца попытался сбыть за вознаграждение, но был задержан сотрудниками ФСБ.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по эпизодам незаконного приобретения и хранения боеприпасов и взрывного устройства, о месте, времени и обстоятельствах которых М. подробно рассказал при допросах и проверке его показаний на месте; наличие двух малолетних детей, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, состояние здоровья матери и иных родственников, имеющих тяжёлые заболевания и осуществление ухода за ними.

Приговором Балтийского городского суда на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 000 рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.