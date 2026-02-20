Власти рассказали, когда Калининграду передадут 12 новых автобусов

Лизинговая компания планирует передать Калининграду 12 новых автобусов до конца марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Ждём 12 новых автобусов в Калининграде. Поставят их на проблемные маршруты. По плану до конца марта лизинговая компания передаст их „ГорТрансу“. Как и договаривались», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут № 22, который свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой, власти Калининграда планируют запустить в апреле 2026 года. Он станет заменой малого класса маршрута № 70.

Движение по маршруту будут осуществлять автобусы среднего класса. Предприятие «Калининград-ГорТранс» планировало приобрести их по договору лизинга. Как сообщалось ранее, речь идёт о 12 автобусах. При этом от идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Ранее запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года.