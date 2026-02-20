Власти рассказали, когда Калининграду передадут 12 новых автобусов

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Власти рассказали, когда Калининграду передадут 12 новых автобусов

Лизинговая компания планирует передать Калининграду 12 новых автобусов до конца марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Ждём 12 новых автобусов в Калининграде. Поставят их на проблемные маршруты. По плану до конца марта лизинговая компания передаст их „ГорТрансу“. Как и договаривались», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут № 22, который свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой, власти Калининграда планируют запустить в апреле 2026 года. Он станет заменой малого класса маршрута № 70.

Движение по маршруту будут осуществлять автобусы среднего класса. Предприятие «Калининград-ГорТранс» планировало приобрести их по договору лизинга. Как сообщалось ранее, речь идёт о 12 автобусах. При этом от идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Ранее запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter