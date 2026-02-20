В Калининградской области временно запрещают любительскую рыбалку на щуку

В Калининградской области временно запрещают любительскую рыбалку на щуку

С 1 марта по 10 апреля в Калининградской области будет запрещена любительская рыбалка на щуку. Ограничения связаны с нерестовым периодом, сообщили в Западно-Балтийском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Запрет на промышленную добычу щуки действует с 1 февраля по 20 апреля 2026 года во всех водоёмах региона, включая Калининградский и Куршский заливы.

«За незаконную добычу щуки частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ предусмотрены внушительные штрафы. Юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Любителей рыбалки могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, конфисковать судно и другие орудия лова», — говорится в сообщении.

За каждую щуку, выловленную в запретный период, предусмотрено возмещение в размере 1 850 рублей, что способствует компенсации экологического ущерба и поддержанию популяционных показателей.

«Данные меры направлены на обеспечение устойчивого рыболовства и сохранение биологического разнообразия водных экосистем Калининградской области. Их реализация позволит сохранить природное наследие региона и обеспечить его экологическую устойчивость на долгосрочную перспективу», — отметили в управлении.

