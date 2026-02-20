Музей искусств анонсировал акцию для мужчин ко Дню защитника Отечества

В Калининградский музей изобразительных искусств 23 февраля пройдет акция «Героям нашего времени» (16+), приуроченная ко Дню защитника Отечества. В этот день для посетителей-мужчин подготовили специальные бонусы, сообщила пресс-служба музея.

Мужчины смогут бесплатно посетить временную выставку «Герои России: от Куликовской битвы до современности». Экспозиция объединяет художественные и фотографические материалы, посвященные героям разных исторических эпох, а также рассказывает о городах-героях и литературных образах, ставших символами своего времени.

Кроме того, первым 15 посетителям-мужчинам вручат музейные календари. Всем гостям музея также подарят тематические буклеты, посвященные выставке.

Акция действует 23 февраля. Пресс-служба напомнила, что музей работает ежедневно с 10:00 до 19:00, по четвергам — до 21:00. Адрес: Ленинский проспект, 83.