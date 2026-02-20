Президент Польши подписал закон о прекращении помощи для украинских беженцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — написал пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич.

Согласно документу, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для продления легального пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года.

По данным польского МВД, в республике проживают около 1 млн украинцев со специальным статусом. В сентябре 2025 года Навроцкий подписал последнее продление этого статуса, при этом были ограничены льготы для украинских беженцев. В частности, сузился список бесплатных медицинских услуг, а также были прекращены выплаты социальных пособий безработным украинцам.