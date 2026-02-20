В пользу мальчика, упавшего в бомбоубежище у школы, отсудили 300 тысяч рублей

Московский районный суд взыскал с руководства школы № 5 300 тысяч рублей в пользу 11-летнего ученика, провалившегося в бомбоубежище. Как сообщает пресс-служба Калининградского облсуда, на ЧП произошло летом 2025 года в период нахождения мальчика в лагере, а в интересах школьника выступил прокурор (иск о компенсации морального вреда был не только к руководству школы, но также к мэрии Калининграда).

«В обоснование требований истец указал, что летом 2025 года 11-летний А. во время прогулки в летнем пришкольном лагере упал в расположенное на территории образовательного учреждения бомбоубежище. В результате падения ребенку причинено множество травм, в том числе открытая черепно-мозговая травма, квалифицирующаяся как тяжкий вред здоровью. До настоящего время ребенок проходит необходимое лечение и реабилитацию», — пояснили в пресс-службе.

Школьник, как было установлено в ходе судебного заседания, «испытал серьезные физические и нравственные страдания».

На текущий момент решение суда не вступило в законную силу.