Слабый плюс и смешанные осадки: погода в Калининградской области 24 февраля

Во вторник, 24 февраля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днём +1°С, ночью столбик термометра местами опустится до −3°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 9 м/с, направление — север, северо-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Относительная влажность 84%. Температура воды: −0.3°. Продолжительность светового дня — 10 часов и 22 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую высокую дневную температуру — +1°С — в Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Балтийске, Полесске, Гвардейске, Багратионовске и Мамоново. Ночью в этих городах похолодает до 0°С. На остальной территории региона днём 0°С, ночью до −1...-2°С. В течение суток возможны слабые осадки в виде снега с дождём.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в областном центре ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +0,5°С, днём похолодает до −0,7°С, вечером потеплеет до +0,1°С. Влажность — до 98%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную погоду, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днём 0...+3°C. Видимость 3-7 км. На дорогах снежный накат, гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём по области 0...+2°C, облачно с прояснениями, дымка, утром местами ожидаются смешанные осадки (дождь/ мокрый снег), днём и вечером — без существенных осадков. Вечером похолодает до 0...-2°C. Ветер переменный (во второй половине суток преимущественно северо-западный/ северный), слабый/умеренный (2-7 м/с). Не исключены ледяной дождь, образование гололёда и налипание мокрого снега.