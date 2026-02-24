В Пионерском планируют заключить договор о комплексном развитии территории

Иллюстрация из проекта договора
В Пионерском проходят торги на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки. Соответствующая информация размещена на сайте ГИС «Торги».

Территория состоит из шести несмежных участков в районе улиц Рабочей и Набережной, находящихся в муниципальной собственности. Начальная цена договора — 100,2 млн рублей. Шаг аукциона — 3 006 000 рублей (3%). Размер задатка — 20 040 000 рублей (20%). Заявки принимают до 3 марта. Итоги аукциона планируют подвести 10 марта. Решение о проведении торгов принял глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев.

Общая площадь территории — 82 462 кв. метра. На ней находится аварийное и ветхое жильё, подлежащее сносу. Жильцов домов необходимо переселить.

Согласно проекту договора, перечень расположенных на территории жилых строений, сооружений, объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих реконструкции и строительству в рамках реализации договора, и их отдельные характеристики будут определены в течение 12 месяцев с момента предоставления в аренду застройщику земельных участков. Максимальное количество этажей — семь. В многоквартирных домах выборочно планируют разместить нежилые помещения. Договор заключается сроком на восемь лет.

