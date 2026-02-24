Горвласти ищут подрядчика для ремонта улицы Чайковского за 19,8 млн рублей

Администрация Калининграда направляет 19,8 млн рублей на ремонт улицы Чайковского. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 2 марта, итоги подведут 4 марта.

Подрядчику предстоить выполнить ремонт на участке ул. Чайковского от ул.Зоологической до ул. Брамса. В течение 80 дней после заключения контракта необходимо выполнить устройство проезжей части из асфальтобетона.