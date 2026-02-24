Горвласти ищут подрядчика для ремонта улицы Чайковского за 19,8 млн рублей

Горвласти ищут подрядчика для ремонта улицы Чайковского за 19,8 млн рублей

Администрация Калининграда направляет 19,8 млн рублей на ремонт улицы Чайковского. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 2 марта, итоги подведут 4 марта.

Подрядчику предстоить выполнить ремонт на участке ул. Чайковского от ул.Зоологической до ул. Брамса. В течение 80 дней после заключения контракта необходимо выполнить устройство проезжей части из асфальтобетона.

26 августа на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. Изначально в пресс-службе «Водоканала» сообщали, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь». Горвласти поначалу предполагали, что санация трубопровода займёт около недели. Позже сроки сдвинули, основные работы по ремонту завершили в октябре.
