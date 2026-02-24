На ул. Гагарина сбили ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу (видео)

На ул. Гагарина сбили ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу (видео)
Изображение: скриншот видео «Безопасного города»
На ул. Гагарина в Калининграде сбили ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло в понедельник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«23.02.2026 в районе 13 часов 10 минут в городе Калининграде водитель, управляя автомобилем „Фольксваген“, при выезде с ул. Куйбышева на ул. Гагарина (на зелёный сигнал светофора) допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода (2016 года рождения), переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Предварительно, в результате дорожного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Видео: «Безопасный город»
