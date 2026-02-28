Ресторатор: мы продвигаем бренд балтийской кухни в Калининградской области

В Калининградской области разрабатывается бренд балтийской кухни. Процесс курирует областное министерство культуры и туризма. Об этом на круглом столе в Региональном информационном центре «ТАСС Калининград», посвящённом итогам Ассоциации гостеприимства Калининградской области в 2025 году и ключевым направлениям развития туристической отрасли в 2026-м, рассказала соучредитель и управляющий партнёр гостинично-ресторанного комплекса «Усадьба» Марина Агеева.

«Мы имеем право претендовать на это, потому что у нас есть определённая гастрономическая культура, которую мы готовы нести в массы, нести, показывать России, показывать свою идентичность региона. В этом году мы разрабатываем код балтийской кухни, чтобы это было понятно всем. <> Я считаю, что это такая вот своя аутентичность региона, которую мы должны показать. И у нас есть все шансы завоевать первую пятёрку по гастрономии в России и привозить людей на гастрономический туризм. В своих предприятиях мы уже развиваем это: у нас есть сет «Вкусы Балтики», в котором мы отражаем как раз продукты региона, работаем только на локальных продуктах», — отметила Агеева.

