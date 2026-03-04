Прокуратура: ввод газовых котельных в Балтийске перенесли на сентябрь 2026 года

Срок ввода в эксплуатацию трех газовых котельных в Балтийском округе продлен до 1 сентября 2026 года. Как сообщает прокуратура Калининградской области в своем телеграм-канале, это связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периоода.

По словам прокуратуры, договорами на строительство объектов был предусмотрен ввод в эксплуатацию трех газовых котельных в 2025 году. В связи со срывом сроков руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, также внесено представление главе Балтийского городского округа. «Устранение нарушений и ход строительства объектов находятся на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз сообщил, что в газопроводе в Балтийск уже есть газ, но давления пока недостаточно для того, чтобы подключить к теплу население. Министр заметил, что потребителю газ поступит раньше, чем начнётся следующий отопительный период.

Газопровод в Балтийск тянут четырнадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что муниципалитет планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа. В июне этого года глава регионального минстроя Сергей Черномаз рассказал, что Ростехнадзор нашёл несколько замечаний во время экспертизы на газораспределительной станции в Черепаново. При этом министр «боялся называть какие-либо даты» запуска природного газа. В июле Алексей Беспрозванных сообщил, что договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером об ускорении процесса газификации Балтийска. В конце июля в Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина.