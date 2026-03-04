На ул. Челюскинской в Калининграде планируют ограничить движение транспорта

В связи с предстоящим капитальным ремонтом запланировано поэтапное ограничение движения транспорта на ул. Челюскинской в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 15 марта по 30 июня 2026 года закрывается движение:

— от дома № 2а до улицы Ижорской (включая перекрёсток Челюскинской и Ижорской);

— от дома № 8 до дома № 14.

С 1 июля по 21 декабря 2026 года будет закрыто движение:

— от дома № 2 до дома № 8;

— от дома № 14 до дома № 20/22.

В связи с этими перекрытиями изменятся маршруты общественного транспорта.

На период с 15 марта по 30 июня 2026 года автобус № 70 будет следовать по маршруту: Челюскинская — Карташева — Урицкого — Ижорская, далее — по существующей схеме движения; в обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобус № 92 будет следовать по маршруту: Урицкого — Карташева — Челюскинская — Карташева — Аральская — Лужская — Челюскинская — Карташева — Урицкого — Ижорская, далее — по существующей схеме движения; в обратном направлении — согласно существующей схеме движения.

На период с 1 июля по 21 декабря 2026 года автобусы № 5, 8, 32, 70 будут следовать по маршруту: Аральская — Карташева — Челюскинская, далее — по существующим схемам движения; в обратном направлении — согласно существующим схемам движения.

Автобус № 92 будет следовать по маршруту: Карташева — Аральская — Славянская — Урицкого — Ижорская, далее — по существующей схеме движения; в обратном направлении — согласно существующей схеме движения.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО «Инпэкс».

В июне 2024 года стало известно, что власти планируют достроить ул. Тихоокеанскую и реконструировать ул. Челюскинскую. Было подписано постановление об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. На работы выделялось более 200 млн рублей. Протяжённость участка Челюскинской — 306 метров. Ранее работы планировали завершить «к 2025 году».

В мае 2025 года госэкспертиза одобрила проект капремонта участка ул. Челюскинской от улицы Тихоокеанской до дома № 20/22. На работы власти готовы были потратить 69 968 912 рублей. Контракт заключили 11 августа 2025 года с ООО «Инпэкс». Компания согласилась выполнить работы за 69 619 067 рублей. Срок исполнения контракта — 17 июля 2026 года.

В сентябре 2025 года экспертиза одобрила проект капремонта участка от дома № 20/22 на ул. Челюскинской до ул. Ижорской.