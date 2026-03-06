Из Калининградской области в Китай отправили первую партию льняного масла

С территории Калининградской области в Китай 27 февраля экспортировали первую партию льняного масла объемом 2 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Специалисты ведомства досмотрели партию и отобрали образцы. Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» провел все необходимые лабораторные исследования.
«Установлено, что продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны- импортера. Управлением Россельхознадзора на груз выдан фитосанитарный сертификат», — добавили в пресс-службе.