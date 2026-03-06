Солнечно, сухо и +15°C: прогноз погоды в Калининграде на праздничные выходные

В ближайшие дни жителей региона ждёт «настоящий подарок от погоды»: будет солнечно, сухо и тепло. Дневной температурный фон продолжит расти и поднимется до +12...+15°C. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу ночью в Калининграде и области 0...-3°C (у морского побережья −1...+1°C, в континентальной части области местами до −3...-5°C), возможна дымка, туман (местами сильный), гололедица. Утром +2...+6°C, переменная облачность, дымка. Днём воздух прогреется до +10...+13°C в Калининграде и области и до +6...+9°C у побережья, будет малооблачно (облачность верхнего яруса — перистые облака), без осадков. Вечером похолодает до +2...-2°C по области. Ветер переменный с юго-западного ночью и утром на восточный/ северо-восточный к вечеру, слабый (1-6 м/с).

В воскресенье ночью в Калининграде и области 0...-3°C (у морского побережья −1...+2°C), переменная облачность и без осадков (местами дымка, туман). Утром +3...+7°C, преимущественно ясно. Днём также ясно/ малооблачно, воздух прогреется до +13...+15°C в Калининграде и области и до +9...+12°C у побережья. Вечером похолодает до +2...+4°C. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, слабый (1-6 м/с).

Понедельник, по прогнозу синоптиков, также должен порадовать нас отличным солнечным и очень тёплым днём с температурами до +12...+15°C по области, ночью ещё возможны слабые заморозки с околонулевй температурой. Ветер будет слабым/ умеренным.

Первая половина следующей недели, согласно предварительным прогнозам, ознаменуется более интенсивным потеплением с сохранением преобладания сухой и солнечной погоды. Расчёты демонстрируют повышение ночных температур к середине следующей недели до +2...+5°C (заморозки могут прекратиться), днём же воздух будет прогреваться до +13...+16°C, не исключено потепление до околорекордных +16...+18°C.