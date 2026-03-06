59 родителей привлекли к ответственности за нарушение «комендантского часа» их детьми (видео)

59 родителей привлекли к ответственности за нарушение «комендантского часа» их детьми (видео)
Изображение: скриншот видео УМВД России по Калининградской области
Все новости по теме: Безопасность

В Калининградской области 59 родителей привлекли к ответственности за нарушение «комендантского часа» их детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

На выявление нарушений так называемого «комендантского часа» направлены профилактические рейды «Ночной город». Совместно с инспекторами ПДН в них принимают участие участковые уполномоченные полиции, представители системы органов профилактики и сотрудники частного охранного предприятия «Балтийские медведи». Проверяются парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, торговые центры, магазины, интернет-клубы и другие развлекательные заведения, где могут находиться подростки.

«По итогам рейда инспекторы выявили 59 юных правонарушителей. Подростков доставили в отдел полиции, куда также были приглашены их родители. Полицейские провели с детьми и взрослыми профилактические беседы. В отношении родителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщили в УМВД.

Напомним, согласно закону «О защите прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области», несовершеннолетние не могут находиться на улице и в общественных местах после 22:00 часов без сопровождения родителей или законных представителей.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter