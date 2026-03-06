59 родителей привлекли к ответственности за нарушение «комендантского часа» их детьми (видео)

В Калининградской области 59 родителей привлекли к ответственности за нарушение «комендантского часа» их детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

На выявление нарушений так называемого «комендантского часа» направлены профилактические рейды «Ночной город». Совместно с инспекторами ПДН в них принимают участие участковые уполномоченные полиции, представители системы органов профилактики и сотрудники частного охранного предприятия «Балтийские медведи». Проверяются парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, торговые центры, магазины, интернет-клубы и другие развлекательные заведения, где могут находиться подростки.

«По итогам рейда инспекторы выявили 59 юных правонарушителей. Подростков доставили в отдел полиции, куда также были приглашены их родители. Полицейские провели с детьми и взрослыми профилактические беседы. В отношении родителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщили в УМВД.

Напомним, согласно закону «О защите прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области», несовершеннолетние не могут находиться на улице и в общественных местах после 22:00 часов без сопровождения родителей или законных представителей.