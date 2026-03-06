В ФКР рассказали, фасады каких домов начали ремонтировать с приходом тепла (фото)

В ФКР рассказали, фасады каких домов начали ремонтировать с приходом тепла (фото)
Фото: телеграм-канал ФКР Калининградской области
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Областной ФКР приступил к ремонту фасадов на четырёх объектах в Калининграде. Об этом сообщили в соцсетях фонда.

«Наконец-то столбик термометра уверенно ползёт вверх, и мы приступаем к ремонту фасадов. Открыли объекты: пер. Восточный, 3, Судостроительная, 30-34, Каштановая аллея, 68-70, Киевская, 147-151. Все здания исторические, построены до 1945 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие отбивают старую штукатурку. Впереди ремонт повреждённых участков стен, заделка трещин, замена разрушенного кирпича и восстановление штукатурного слоя. Там, где сохранился аутентичный кирпич в цоколе, планируют выполнить аккуратную очистку и ремонт.

«Раскроем ранее заложенные оконные проёмы подвала и установим новые окна с вентиляцией. Вместо металлических листов появятся новые красивые входные двери», — добавили в ФКР.


Фото: телеграм-канал ФКР Калининградской области

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter