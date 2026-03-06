В ФКР рассказали, фасады каких домов начали ремонтировать с приходом тепла (фото)

Областной ФКР приступил к ремонту фасадов на четырёх объектах в Калининграде. Об этом сообщили в соцсетях фонда.

«Наконец-то столбик термометра уверенно ползёт вверх, и мы приступаем к ремонту фасадов. Открыли объекты: пер. Восточный, 3, Судостроительная, 30-34, Каштановая аллея, 68-70, Киевская, 147-151. Все здания исторические, построены до 1945 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие отбивают старую штукатурку. Впереди ремонт повреждённых участков стен, заделка трещин, замена разрушенного кирпича и восстановление штукатурного слоя. Там, где сохранился аутентичный кирпич в цоколе, планируют выполнить аккуратную очистку и ремонт.

«Раскроем ранее заложенные оконные проёмы подвала и установим новые окна с вентиляцией. Вместо металлических листов появятся новые красивые входные двери», — добавили в ФКР.





Фото: телеграм-канал ФКР Калининградской области