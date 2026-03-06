На Приморском полукольце столкнулись девять авто, движение затруднено

На автодороге «Приморское полукольцо» 6 марта произошли ДТП с участием девяти транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоиспекции.

ДТП произошло в 8:20. «В результате ДТП один из пассажиров получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение, — пояснили в пресс-службе. — На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Движение полос временно затруднено. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.