«Королевы природы»: Калининградский зоопарк анонсировал акцию в честь 8 Марта

В честь Международного женского дня Калининградский зоопарк запускает акцию «Королевы природы» (0+). Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

«С 7 по 9 марта каждая посетительница может купить два входных билета по цене одного и принять участие в бесплатных экскурсиях! Акция 1 билет = 2 билета распространяется только на взрослых посетителей не льготных категорий: каждая женщина имеет право посетить зоопарк в сопровождении второго взрослого человека по одному входному билету», — уточняют в зоопарке.

Также специально к акции был разработан экскурсионный маршрут «Королевы природы». «Расскажем, какими особенностями природа наделила самок, у каких животных глава семейства — женская особь, как отличить самочку по оперению...» — обещают организаторы.

Пройти маршрут можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Бесплатные экскурсии для участников акции пройдут: 7 марта в 11.00 - 12.30 и 15.00 - 16.30 и 9 марта в 11.00 - 12.30 и 15.00 - 16.30. Сбор экскурсионных групп у вольера енотов (Центральный вход). 

