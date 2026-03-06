Беспрозванных: в поликлинике на Летней установили новый рентген-аппарат (фото)

Беспрозванных: в поликлинике на Летней установили новый рентген-аппарат (фото)
Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных
Все новости по теме: Медицина

В поликлинике Центральной городской клинической больницы на улице Летней в Калининграде установили современный рентген-аппарат. Об этом сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, новое оборудование позволит повысить точность диагностики и сделает обследования более комфортными для пациентов. Кроме того, аппарат снижает лучевую нагрузку как на пациентов, так и на медицинский персонал. Перед началом работы врачи прошли специальное обучение.

Губернатор напомнил, что обновление медицинской техники в регионе продолжается в том числе благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В частности, в Больницу скорой медицинской помощи уже поступил ангиограф, который сейчас готовят к установке.

