Экспертиза одобрила проект реконструкции канализационной сети на Орудийной

Проект реконструкции канализационной сети на ул. Орудийной до ул. Ю. Гагарина прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 10 марта. Документацию для экспертизы подготовило курганское ООО «Асгард». В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Указанный застройщик — ГП КО «Водоканал».

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки. Сроки проектирования затянулись, начало ремонта было отсрочено на несколько лет и стартовало только 25 июля 2025 года. Подрядчик — компания «Мосинжиниринг». Стоимость работ — 461,462 млн рублей.

В декабре 2024 года власти сообщили, что в ходе работ подрядчик должен будет заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы. «Более 50% работ будет связано с перекладкой сетей инженерной коммуникации. По факту, это будет новая улица», — заявил в марте 2025 года зампредседателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Андрей Костин.