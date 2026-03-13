Горвласти пообещали закончить реконструкцию улицы Орудийной раньше срока

Ремонт улицы Орудийной в Калининграде завершится уже осенью. Такое обещание жителям дал председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Антон Романов во время рабочего выезда 12 марта.

«Улица Орудийная у нас имеет двухгодичный контракт, — напомнил Романов. — Мы начали строительство в 2025 году. Плановое завершение строительства — это декабрь 2026 года. Но при этом, учитывая темпы и оставшиеся объёмы работ, мы всё-таки рассчитываем на то, что завершение непосредственно открытие технического движения наступит ранее. Думаю, осенью».

Ранее сообщалось, что проект реконструкции канализационной сети на ул. Орудийной (до ул. Ю. Гагарина) прошел государственную экспертизу.

Напомним, что привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки. Сроки проектирования затянулись, начало ремонта было отсрочено на несколько лет и стартовало только 25 июля 2025 года. Подрядчик — компания «Мосинжиниринг». Стоимость работ — 461,462 млн рублей.