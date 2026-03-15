Небольшой дождь: погода в Калининградской области 15 марта

Днём в воскресенье, 15 марта, в Калининградской области облачно, ожидается небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер юго-западный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье на побережье ожидается +10°C, в областном центре +14°C, на востоке +15°C, также прогнозируется небольшой дождь на территории всей области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье облачно, вечером ожидается небольшой дождь. Температура утром будет на уровне +7,7°C, днём прогреется до +12,4°C, вечером опустится до +3,6°C. Влажность составит до 99%, давление прогнозируется на уровне 754 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Вечером местами небольшой дождь. Ветер ночью южный, юго-восточный, днём западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днём +11...+16°С. Видимость 4-7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье днём «в Калининграде и области до +13...+16°C (у побережья до +8...+12°C), в Калининграде и области — переменная облачность, у побережья — облачно с прояснениями и местами вероятны дожди (в Калининграде и на западе дожди возможны после ~13-14ч, начнется похолодание)».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



