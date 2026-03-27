В центре Калининграда автобус с пассажирами въехал в стену парикмахерской (фото)

В центре Калининграда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Информация о пострадавших уточняется. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, на ул. Черняховского автобус вылетел с проезжей части на тротуар и врезался в стену парикмахерской. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики скорой.

Как уточнили позже в УМВД, «в результате происшествия никто, кроме водителя, не пострадал. Он доставлен в медицинское учреждение».

