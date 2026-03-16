Минздрав: за 16 лет потребление алкоголя в России снизилось в 1,7 раза

Все новости по теме: Антиалкогольная кампания
С 2009 по 2025 годы потребление алкоголя в России снизилось в 1,7 раза. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишут «Ведомости».

Как уточнил министр здравоохранения, если в 2009 году потребление составляло 13,7 л на душу населения, то в в 2025-м эта цифра сократилась до 8,06 л.

Мурашко также сообщил о мерах регулирования стоимости сладких газированных напитков, уточнив, что это помогло сократить потребление сахара в России. Также за счет этих средств была сформирована программа для сопровождения пациентов с сахарным диабетом.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

