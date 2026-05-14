СМИ: ограничение интернета в 2026 году тревожит россиян больше, чем COVID-19 в 2020-м

Ограничения интернета в 2026 году обеспокоили россиян в два раза больше, чем тревожила тема заражения коронавирусом в 2020-м. Такие данные следуют из «Национального индекса тревожностей россиян», составленного КРОС, передают «Ведомости». 

Суммарный индекс учитывает медийное и общественное обсуждение в социальных сетях и в СМИ. Индекс приживаемости отражает активность обсуждения в соцсетях. Чем выше значение, тем активнее тревожность обсуждается в соцсетях.

Эта тема вышла на первое место впервые с 2022 года. По суммарном индексу, помимо ограничений интернета, в топ-5 вошли атаки дронов на российские регионы и диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране.

Исследователи КРОС называют основной причиной беспокойства блокировку социальных сетей, а также перебои в работе мобильного интернета. Кроме того, граждане теряют уверенность в сохранении возможности совершать платежи банковскими картами или через QR-коды.

Аналитики отмечают, что отключения интернета затронули широкие слои общества. Это привело не только к сокращению источников получения информации, но и к нарушению обычного хода жизни людей, утверждают они.

Суммарный индекс тревожности россиян касательно интернет-ограничений составил 1735,1. Он также получил рекордный индекс приживаемости (это оценка соотношения присутствия тревожности в соцмедиа и СМИ) — 10,39. Для сравнения: пятое место по тревожности заняла война в Иране (221,82). Индекс приживаемости темы составил 0,91. Это значит, что конфликт россияне обсуждали в основном в СМИ.

Данные социологов показывают другой интерес людей к этим темам. Так, судя по опросу фонда «Общественное мнение» (24-26 апреля, 1500 респондентов в 51 регионе), проблемы с интернетом как основное событие минувшей недели выделили 2% респондентов, а события вокруг Ирана — 8% опрошенных.


