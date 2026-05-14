Налоговые поступления в бюджет Калининградской области увеличились на 37%

В бюджетную систему Калининградской области в 2025 году поступило 257 344,2 млн рублей налоговых платежей и других доходов. Рост по сравнению с прошлым годом составил 70 260,7 млн рублей (+37,6%). Такие данные приводит Калининградстат.

В консолидированный бюджет области из общего объёма поступлений направили 112 111,6 млн рублей — это на 43,6% больше, чем годом ранее.

Основной рост в 2025 году произошёл по поступлениям НДС (+ 113,1%), налога на прибыль (+ 62,2%) и прочих платежей (+ 18,3%), уточняет Калининградстат.

«В 2023-2024 гг. большую долю в общем объёме поступающих платежей составлял налог на доходы физических лиц — 28,0% и 28,4% соответственно. В 2025 году доля НДФЛ снизилась до 22,3%. Доля НДС, по сравнению с 2024 годом выросла на 11,3 процентных пункта и составила 31,8%, — следует из публикации. — НДС, по которому отмечен наибольший рост, в консолидированный бюджет области не поступает. Доля акцизов в консолидированном бюджете в 2025 году составила 4,4%».

Общий объём платежей по прочим налогам, к которым, в частности, относятся транспортный и земельный налоги, в 2025 году вырос на 18,3%. Их поступление в консолидированный бюджет региона увеличилось на 13,2%.


