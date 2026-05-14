Исследование: ожидаемые зарплаты молодежи Калининградской области выросли почти вдвое

Медианная ожидаемая зарплата молодежи Калининградской области без опыта работы выросла за четыре года с 30 300 до 50 500. рублей. Рост составил 67%. Об этом сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга «hh».

«При этом юноши традиционно запрашивают больше: их ожидания увеличились с 35 200 до 60 200 рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 30 000 до 50 000 рублей», — отмечают эксперты.

Динамика зарплатных предложений в вакансиях за четыре года также демонстрирует рост. Так, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 35 000 до 61 400 рублей (в 1,8 раза). Верхняя граница увеличилась с 69 100 до 151 800 рублей (в 2,2 раза), а нижняя — поднялась с 21 000 до 39 400 рублей (в 1,9 раза).

Сравнение требований работодателей Калининградской области к молодым кандидатам без опыта работы за последние четыре года показывает кратный рост числа упоминаний таких гибких навыков, как точность и внимательность к деталям (в 4 раза), деловое общение (1,3 раза), ответственность (4,5 раза), а также обучение и развитие (1,9 раза).

В 2026 году в Калининградской области для молодежи без опыта ключевыми навыками стали активные продажи (рост за четыре года в 1,2 раза), навыки продаж (в 1,2 раза) и выкладка товаров (в 3,1 раза). Кроме того, в топ-20 наиболее востребованных навыков вошли умение вести телефонные переговоры (в 1,3 раза), обслуживание покупателей (в 1,8 раза) и умение проводить кассовые операции (в 3,9 раза).

«Рынок труда Калининградской области для молодежи без опыта за четыре года совершил рывок: зарплатные медианные предложения выросли почти вдвое, требования сместились в сторону гибких навыков и коммуникаций, а опыт перестал быть жестким фильтром. Компании готовы растить сотрудников с нуля, но ждут готовности брать на себя ответственность и работать в команде, обучаться и развиваться в компании», — резюмировала директор платформы по СЗФО Юлия Сахарова.