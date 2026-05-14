Янтарный комбинат отметил рекордный спрос на матовый камень

Фото: Янтарный комбинат

Калининградский янтарный комбинат зафиксировал рост спроса на непрозрачный янтарь средних размеров. В первом квартале 2026 года на аукционах для российских компаний отпускная цена на такой вид камня превысила стартовую на 300%. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Матовый балтийский янтарь добывается в Приморском карьере Калининградской области. Этот вид непрозрачного янтаря имеет широкий спектр оттенков — от молочно-белого до лимонно-желтого. Цвет минерала органического происхождения зависит от степени его насыщенности воздухом — чем больше пузырьков воздуха внутри, тем янтарь легче и светлее.

В предыдущие годы увеличение стоимости в ходе аукционных торгов составляло не более 30%. Изменение структуры спроса на внутреннем рынке связано с ростом туристического потока из стран Азии и Ближнего Востока, где особо ценятся изделия с матовым янтарем.

«C начала года мы наблюдаем оживление спроса в московском и дальневосточном регионах на готовые изделия из янтаря. Основные потребители — туристы из Китая, которые сейчас имеют возможность посещать нашу страну без виз, а также гости из Вьетнама и Саудовской Аравии. В этих странах исторически ценится матовый янтарь любых оттенков. Камень, как правило, интегрирован в традиционные для этих регионов изделия — камеи, кулоны, четки. Соответственно, компании активно увеличивают производство изделий с использованием матового янтаря», — прокомментировал один из учредителей Ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» Анатолий Бабир.

Как сообщает пресс-служба, комбинат оперативно отреагировал на растущий спрос, увеличив долю матового янтаря на аукционах для российских компаний. Если в 2025 году на каждых торгах выставлялось 54 кг этого камня, то в этом году объем достиг 200 кг. Предложение на следующих аукционах будет формироваться в зависимости от запросов участников торгов.