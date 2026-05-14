Ермак о переселении ОЦКМ из аварийного дома: некоторые коллективы хотят остаться

Некоторые творческие коллективы не хотят съезжать из Областного центра культуры молодежи на Московском проспекте, хотя альтернативные помещения для переезда им были предложены еще в апреле. Об этом министр по культуре и туризму Андрей Ермак написал на своей странице «ВКонтакте».

Министр сообщил, что в последнее время вокруг переезда ОЦКМ из здания на Московском проспекте «очень много появилось спекуляций». По его словам, «информация почему-то выдаётся непроверенная», а к ним «в министерство за разъяснениями никто не обращается». Комментируя замечание о том, что «Новый Калининград» обращался к министру за разъяснениями еще 21 апреля, и тогда же он сообщил, что вопросы с размещением коллективов решены, Андрей Ермак ответил: «Так они и решены. Помещения для переезда были предложены ещё в середине апреля. Просто некоторые коллективы считают, что переезжать нет необходимости и просят остаться на Московском, а некоторым не нравятся помещения, которые им предлагают, потому что не в том же районе, хотя предлагаются разные варианты».

В своём посте министр рассказал, что необходимость перемещения занятий коллективов возникла в результате форс-мажорной ситуации и возможностью обрушения жилых домов на Московском проспекте. Администрацию ОЦКМ министерство, по его словам, проинформировало о временном прекращении деятельности еще 9 апреля. «В течение апреля — мая 2026 года министерство совместно с руководством ОЦКМ занимались поиском вариантов размещения коллективов с учётом индивидуальных потребностей, — сообщил Ермак. — Рассматривалось несколько вариантов. В результате достигнута договорённость о размещении ряда коллективов в Колледже сервиса и туризма (Ленинский проспект, 42Б). В течение двух недель все организационные вопросы будут решены».

Те коллективы, для которых помещения колледжа не соответствуют особенностям творческого процесса, будут размещены в «другие подходящие помещения». По словам Ермака, рассматриваются Дом культуры железнодорожников, Дворец спорта «Янтарный» и ряд других.

«Тем коллективам, которым по их внутренним убеждениям, вообще, ничего не подходит, предлагаем для организации репетиционного процесса и проведения мероприятий воспользоваться временной возможностью работы на площадках Драмтеатра, Историко-художественного музея, Театра кукол, областного дома культуры „Русь“. Сейчас ведётся информирование руководителей коллективов о проводимой работе, перспективах и сроках переезда», — написал он.

Ермак также сообщил, что Областной центр культуры молодежи временно переезжает, а не прекращает свою работу. «Так что всё будет хорошо», — написал он.

Отвечая на вопрос бывшего артиста Литературного театра, который предлагал построить специальное здание рядом с бывшим ДКМ, где раньше размещался ОЦКМ, Ермак заметил, что «там, к сожалению, места не было». «Вся ставка была на Бассейную, надеюсь, в ближайшее время удастся завершить там ремонт. Ну или уже на о. Октябрьский что-то подходящее строить», — отметил он.

О необходимости освободить помещения на Московском проспекте 18 апреля сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, на этом настаивала межведомственная комиссия по ЧС, составившая специальный протокол. О том, что соседей «падающего» дом на Московском проспекте, 70 хотят выселить, стало известно больше года назад. Министр Андрей Ермак 21 апреля, комментируя ситуацию «Новому Калининграду», что для всех коллективов уже успели подобрать новые помещения. Однако 24 апреля артисты Литературного театра им. Альберта Михайлова заявили, что их выселяют в дни премьер, не предоставив новые помещения.

Отметим, что недовольство ситуацией в личных беседеха выражали и другие творческие коллективы, однако официальную позицию никто из их представителей «Новому Калининграду» по настоящее время не озвучил.