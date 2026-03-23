Эксперты назвали отрасль с наивысшими зарплатами в Калининградской области

В 2025 году отраслью с наивысшими зарплатами в Калининградской области стали финансовые услуги. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Средняя зарплата в указанной отрасли составляет 132 тысячи рублей. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 36 месте из 85 в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях. Годом ранее область занимала 57 место. Тогда отраслью с наивысшей зарплатой авторы исследования назвали IT и связь. Средний заработок в этой сфере составлял в регионе 83 тыс. рублей.

Соседние строчки рейтинга занимают Пермский край (IT — 132 тысячи рублей) и Белгородская область (IT — 130 тысяч рублей).

Как отмечают эксперты, 2025 год российский рынок труда завершил в состоянии структурного перегрева: рекордно низкая безработица подстёгивала гонку зарплат. В условиях острейшего дефицита кадров в отдельных отраслях средняя заработная плата преодолела психологический рубеж, превысив 100 тысяч рублей, а её годовой прирост составил 13,5%. Однако в разрезе регионов и отраслей ситуация по итогам года была крайне неоднородной. В абсолютных величинах разрыв между субъектами России достигал почти пятикратного размера. Наибольшую среднюю зарплату в абсолютном выражении получают жители Чукотки — 215 тысяч рублей, а наименьшую — жители Ингушетии, без малого 45 тысяч рублей.

Исследование подготовлено по данным Росстата. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных по средним заработным платам за 2025 год. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 1% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). При оценке зарплаты учтена выплата подоходного налога.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.