Мининфраструктуры о региональной авиакомпании: это неактуально для нашей области

Создание региональной авиакомпании неактуально для Калининградской области. Обычно их создают для обеспечения авиаперевозок в отдалённые районы по внутрирегиональным маршрутам, которые не обслуживаются более крупными перевозчиками. Об этом сообщили представители регионального мининфраструктуры в комментариях на странице Алексей Беспрозванных «ВКонтакте».

«Региональные авиакомпании создают, чтобы в первую очередь обеспечивать авиаперевозки в отдалённые районы по внутрирегиональным маршрутам, которые не обслуживаются более крупными перевозчиками, это не актуально сейчас для нашего региона. Полеты между Калининградом и другими городами России, по оперативным сведениям Министерства транспорта России, выполняют все крупные российские авиаперевозчики.», — следует из ответа ведомства.

Кроме того, в министерстве добавили, что основным авиаперевозчиком на территории Калининградской области выступает авиакомпания «Северный ветер».