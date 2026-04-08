В Калининграде планируют демонтировать старые опоры контактной сети

Все новости по теме: Город
Администрация Калининграда планирует демонтировать ряд устаревших опор контактной сети, которые больше не используются для работы городского электротранспорта и уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы намерено провести муниципальное предприятие «Служба заказчика». Демонтаж затронет несколько улиц города, включая проспекты Мира, Победы, Калинина и Советский, а также улицы Энгельса, Вагоностроительную, Дзержинского, Емельянова, Суворова и Брусничную. Перечень конкретных адресов опубликован на сайте горадминистрации.

В пресс-службе отметили, что на части опор размещены инженерные коммуникации, владельцы которых официально не оформляли договорные отношения с администрацией. В связи с чем, горвласти обратились к собственникам линий связи с просьбой заявить о себе, чтобы избежать отключения услуг для пользователей.

Как уточнили в мэрии, владельцам коммуникаций необходимо связаться с администрацией до 1 мая 2026 года. В противном случае при демонтаже опор размещенные на них провода будут удалены.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

