В Калининграде планируют демонтировать старые опоры контактной сети

Администрация Калининграда планирует демонтировать ряд устаревших опор контактной сети, которые больше не используются для работы городского электротранспорта и уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы намерено провести муниципальное предприятие «Служба заказчика». Демонтаж затронет несколько улиц города, включая проспекты Мира, Победы, Калинина и Советский, а также улицы Энгельса, Вагоностроительную, Дзержинского, Емельянова, Суворова и Брусничную. Перечень конкретных адресов опубликован на сайте горадминистрации.

В пресс-службе отметили, что на части опор размещены инженерные коммуникации, владельцы которых официально не оформляли договорные отношения с администрацией. В связи с чем, горвласти обратились к собственникам линий связи с просьбой заявить о себе, чтобы избежать отключения услуг для пользователей.

Как уточнили в мэрии, владельцам коммуникаций необходимо связаться с администрацией до 1 мая 2026 года. В противном случае при демонтаже опор размещенные на них провода будут удалены.