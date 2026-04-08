Минздрав: в кардиоцентре умные роботы начали помогать врачам протезировать суставы

Фото: пресс-служба правительства области
Специалисты федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России успешно провели первые для Калининградской области операции на коленных суставах с использованием роботизированной системы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Новая технология помогла вернуть 70-летней женщине и 58-летнему мужчине, страдающим от артроза, жизнь без боли в суставах. Для этого жителям области установили эндопротезы коленных суставов — имплантаты, имитирующие функцию здорового органа. При этом активным помощником специалистов в этот раз стал высокотехнологичный роботизированный комплекс.

В ходе вмешательства хирурги управляли «умной рукой» робота, которая не даёт отступить от намеченного плана «ни на миллиметр», что сводит вероятность ошибки к нулю. Роботизированный комплекс конструирует 3D-модель оперируемого сустава перед операцией, создает трёхмерную визуализацию операционного поля и гарантирует точность манипуляций.

«При этом робот не заменяет хирурга, но позволяет выполнять работу на принципиально другом уровне, обеспечивая высокую точность и контроль при установке имплантата. Итоговый контроль за происходящим — у специалиста», — прокомментировал заведующий отделением травматологии и ортопедии, к. м. н. Ахсарбек Джигкаев.

Количество робот-ассистированных вмешательств на коленных суставах планируют увеличивать. Кроме того, после обновления программного обеспечения и закупки дополнительного оборудования планируется внедрить такие технологии и при установке тазобедренных имплантатов.

«Участие роботизированной системы в подобного рода вмешательствах имеет ряд преимуществ. Это высокая точность установки эндопротеза, что снижает риск осложнений, увеличивает срок его службы и, как следствие, снижает риск повторных операций, — добавили в пресс-службе. — Отметим, что решение о применении роботизированного эндопротезирования принимает врачебный консилиум на основе конкретных особенностей пациента и типа операции».


